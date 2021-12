Nainggolan: “In campo sono il primo a gettarmi nel fuoco per la squadra. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno”

Radja Nainggolan, attraverso un’intervista a Voetbalmagazine, ha parlato della sua vita anche al di fuori del campo: “Il calcio è un hobby, una cosa che faccio con tutto il cuore, ma è anche il mio lavoro. Se qualcuno va a lavorare domani ed esce con gli amici la sera, il suo capo lo biasimerà se fa bene il suo lavoro? ll calcio non è diverso. Se voglio uscire, esco. Se voglio andare in un ristorante, lo faccio. Sta a me capire se il mio corpo può sopportarlo o no. Tutti dicono che abbiamo un ruolo esemplare. Sono un esempio sul campo. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Sono il primo a gettarmi nel fuoco per loro, per l’allenatore e per la società. Li difendo tutti. Questo è l’esempio che devo dare quando si tratta di calcio. Nella vita al di fuori di questo devo essere un esempio per i miei figli”.

FOTO: Twitter Anversa