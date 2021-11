Nainggolan: “Il VAR ha distrutto il calcio. Gli arbitri devono poter sbagliare”

Intervistato da hln.be, Radja Nainggolan , ex centrocampista di Cagliari, Inter e Roma, ha parlato di diversi temi, del VAR e del calcio belga, che sta crescendo di competitività non solo come Nazionale ma anche con i club.

Nainggolan parla del calcio belga: “Più difficile di quanto pensassi. Non il livello in sé, ma la tattica. Come squadra si corre in maniera più intelligente in Italia che qui, qui è più individuale. La squadra con più talento davanti è in testa alla fine“.