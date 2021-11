Nainggolan: “Il problema del Belgio è Martinez. Con Conte avremmo vinto certamente qualcosa”

Radja Nainggolan ex di Inter, Cagliari e Roma (oggi all’Anversa), ha attaccato il CT del Belgio ai microfoni di Play Sports. Il centrocampista ha affermato come la causa della sua esclusione in Nazionale è del CT e che per colpa sua, questo Belgio, con tanti fenomeni, non ha mai vinto nulla, pur essendo stato per diverso tempo al primo posto del ranking FIFA.

Queste le sue parole: “Penso che se ci fosse Antonio Conte alla guida della Nazionale belga, avremmo vinto dei trofei. Nel 2016 la squadra non era ancora pronta per vincere gli Europei, ai Mondiali 2018 siamo stati sfortunati, a Euro 2020 non eravamo al top. C’era sempre qualcosa che non andava. Poi ho pensato che forse la colpa è dell’allenatore. Se però ora confrontiamo il per​​corso di Marc Wilmots con quello di Roberto Martinez, vediamo che non è cambiato nulla in termini di risultati”.

E ancora: “Se non sono più stato convocato in Nazionale è certamente per il CT Martinez. Io mi sono sempre allenato come un professionista, tra di noi si è creata una spaccatura. Se una nazionale è prima per diverso tempo nel ranking FIFA deve vincere qualcosa”.

Foto: Twitter Anversa