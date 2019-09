Nainggolan: “Dopo tanti anni di salvezza, dobbiamo crescere di mentalità. Cina? Io non gioco per soldi”

Dopo cinque stagioni trascorse tra Roma e Inter, Radja Nainggolan è tornato questa estate al Cagliari. Il centrocampista belga ha parlato a Cuore Rossoblu della scelta compiuta e delle offerte dalla Cina che gli sono giunte: “Avevo offerte dalla Cina e avevo bisogno di parlare. Conti mi ha aiutato a capire e ora sono molto contento della scelta che ho fatto. Il presidente è stato bravo a convincermi. Potevo guadagnare di più? Io non gioco per i soldi. La sensazione più bella che mi ha accompagnato negli ultimi giorni è questa: è come se io non me ne fossi mai andato. Per tutti è come se il resto della mia carriera fosse stata una parentesi che mi ha poi riportato qui. E in effetti è vero! Io non me ne sono mai andato. Qui ho la famiglia, alcune delle persone che più amo. Qui ho fatto le mie vacanze, qui ho mia moglie. Mi hanno sempre voluto bene. Per me la squadra è come una famiglia. Può accadere qualsiasi cosa, tu le appartieni. Dopo tanti anni di salvezza dobbiamo crescere in mentalità. Perché so che quando giochi per la Champions tutto è più facile. Anche a livello psicologico. Però è questo l’anno del salto, per noi“.

Foto: twitter Cagliari