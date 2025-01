Nainggolan difende Rudi Garcia: “Uno dei migliori allenatori che ho avuto”

Dopo aver esonerato Domenico Tedesco dal ruolo di CT, il Belgio ha deciso di affidare l’incarico a Rudi Garcia. Il tecnico francese non avrà un ruolo semplice perché dovrà rilanciare una squadra che è in una vera e propria crisi. In più, a complicare le cose, è stata lo scetticismo generale da parte dei tifosi per la scelta dell’ex allenatore del Napoli. A mettere una buona parole su di lui, però, ci ha pensato Radja Nainggolan. Queste le sue parole durante un’intervista a Sporza: “Rudi Garcia non è assolutamente un piantagrane come ho letto in giro. Lo conosco bene e posso dire che ha sempre avuto ottimi rapporti con i suoi giocatori. Lui è uno dei tre migliori allenatori che ho avuto nella mia carriera. Le sue squadre sono ben organizzate difensivamente, ma in attacco concede ai giocatori abbastanza libertà per esprimersi. Questo sarà un vantaggio in una Nazionale in cui spesso si ha pcoo tempo per lavorare insieme. Lui il giorno prima della partita veniva spesso in camera mia per parlare. Mi spiegava cosa si aspettava tatticamente dalla squadra, ma soprattutto mi motivava. Era un gesto importante per creare legami con i giocatori”.

FOTO: X Belgio