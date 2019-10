Nainggolan: “Con la Roma sarà speciale. Mi manca la Champions, ma ho fatto la scelta giusta”

Radja Nainggolan, centrocampista tornato al Cagliari in estate, domenica affronterà la sua ormai ex Roma. Queste le sue dichiarazioni sulle pagine de L’Unione Sarda: “Con la Roma sarà una partita speciale. Sarà emozionato. Mi manca la Champions League, è innegabile, ma a Cagliari mi sento a casa e sono sempre più convinto della scelta fatta in estate. Una scelta di vita”.

Foto: Cagliari Twittter