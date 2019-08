Nainggolan-Cagliari: l’ennesima conferma che al cuor non si comanda

Quindici giorni fa sembrava una suggestione: Radja Nainggolan al Cagliari. E non troppi giorni fa lo stesso Giulini aveva spento, parlando di fantacalcio alla semplice idea di un ritorno di Radja in Sardegna. Ma il mercato è fatto di sorprese – come quella che vi abbiamo anticipato – di trattative sotterranee. ma anche di scelte di vita. Nainggolan aveva sempre messo il Cagliari in cima, sembrava una salita, si era parlato di altri club, ma alla fine Giulini ha deciso di pagare quasi tutto l’ingaggio (circa 4,5 milioni) pur di regalare alla sua gente un campione amatissimo. Nainggolan era arrivato a Cagliari il 27 gennaio 2010 direttamente dal Piacenza, se n’era andato a gennaio 2014 quando la Roma aveva raggiunto tutti gli accordi, provvedendo poi al riscatto. Adesso ritorna in un momento particolare della sua vita, ma esaudendo quello che era il suo grande desiderio. L’ennesima conferma che al cuor non si comanda.

Foto: Twitter Belgio