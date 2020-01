Nainggolan bestia nera dell’Inter: “Un po’ sono felice, mi hanno trattato come un giocatorino”

Radja Nainggolan e l’Inter, una storia di amore e odio. Durante la partita, per il centrocampista belga ha prevalso l’amore verso il pubblico nerazzurro e così dopo la rete a San Siro nessuna esultanza. Anche perché, poco prima i tifosi dell’Inter gli avevano tributato dei cori di ringraziamento. Lo stesso Nainggolan, però, al termine del match si è poi tolto qualche sassolino dalle scarpe, queste le sue parole a DAZN: “Ho molto rispetto per i tifosi dell’Inter e per i miei ex compagni, ma mi sono sentito trattato come un giocatorino. Da una parte sono contento per il gol, dall’altra no. Auguro il meglio ai miei ex compagni, da una parte sono contento e dall’altra parte meno. Futuro? Chi lo sa, sono concentrato e mi sto divertendo un sacco: stiamo lottando per qualcosa di speciale”. Nainggolan si conferma così una vera e propria bestia nera dell’Inter: i nerazzurri sono la vittima preferita del belga in Serie A, 6 reti segnate con le maglie di Cagliari e Roma, 4 di queste sono arrivate al Meazza.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari