Nagelsmann: “Vogliamo trattenere Lewandowski, ma non sarà semplice”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, al termine della partita vinta per 4-0 contro l’Union Berlino ha parlato ai microfoni di Sky Sport Deutschland, lasciandosi andare ad un commento sul futuro di Robert Lewandowski: “Sono contento del risultato, ma non del tutto soddisfatto. I nostri avversari hanno creato due grandi occasioni da gol nel primo tempo e noi abbiamo perso più palloni del solito: nonostante questo, siamo stati bravi a mantenere la porta inviolata e a segnare quattro reti. Devo dire che Robert è stato molto bravo in partita, noi vogliamo tenerlo ma sappiamo che non sarà semplice. Non ho la sensazione che voglia andarsene, prenderemo una decisione comune: ci saranno sicuramente dei colloqui tra lui e la società”.

FOTO: Twitter Nagelsmann