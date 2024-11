Nagelsmann: “Vogliamo la prima Final Four della Nations League della nostra storia”

Intervenuto ai microfoni ufficiali della Federazione tedesca, il commissario tecnico, Julian Nagelsmann, ha così parlato dopo aver comunicato i convocati per gli impegni di novembre: “Dopo aver raggiunto in anticipo i quarti di finale, vogliamo vincere il girone della Nations League, se possibile davanti ai nostri tifosi nella partita casalinga di Friburgo. Arrivare alle Final Four per la prima volta è un obiettivo importante per noi in vista della Coppa del Mondo 2026. Abbiamo una squadra forte, anche se dovremo fare dei cambiamenti in alcune posizioni a causa degli infortuni. Anche Waldemar Anton deve rimettersi in forma, Leroy Sané ha bisogno di più allenamento e ritmo partita per questo Nmecha si è stabilizzato al BVB e, come Julian Brandt, è tornato dopo le recenti buone prestazioni”.

Foto: sito Federazione tedesca