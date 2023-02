Nagelsmann: “Vittoria importantissima fuori casa. Ma non sarà facile passare il turno”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato a la Bild dove ha analizzato la vittoria in casa del PSG.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato molto bene nei primi 25 minuti, non ci aspettavamo che il PSG fosse così passivo. È stato un buon primo tempo, così anche come l’avvio di ripresa. Poi è stata una partita giocata colpo su colpo. Possibilità di passare il turno? Di certo non è così facile. Abbiamo visto cosa è successo quando è entrato Mbappè. Sostituzione di Cancelo? Con Dabies potevamo sfondare sulla sinistra e avere più uomini in avanti. Mi serviva un po’ più di velocità su quella fascia ma Cancelo ha giocato bene”.

Foto: twitter personale