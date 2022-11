Nagelsmann: “Un po’ di pausa fa bene a tutti, possiamo usarla per migliorare”

Dopo la vittoria per 2-0 contro lo Schalke 04, il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha così parlato del momento dei suoi ragazzi: “Mi rende orgoglioso sapere che il nostro è uno dei migliori attacchi d’Europa, questo è tutto ciò per cui i tifosi vanno allo stadio. Le ultime settimane sono state fantastiche perché abbiamo sviluppato una buona immagine di noi stessi. Musiala? E’ migliorato tantissimo e ha giocato una prima parte di stagione eccezionale: mi auguro possa fare bene al Mondiale con la Germania e poi nella seconda parte dell’anno con il Bayern. Spero che dopo il Mondiale e le festività natalizie la squadra mantenga lo stato di forma attuale: una pausa fa bene a tutti, possiamo approfittarne per analizzare un po’ di temi e migliorare ancora. Guarderò i miei giocatori impegnati al Mondiale, ma mi concederò anche un po’ di vacanza al sole e sotto la neve”.

Foto: Twitter Nagelsmann