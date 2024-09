Nagelsmann: “ter Stegen è importante per noi. Scelte in Nazionale? A differenza dei club si può cambiare ogni volta calciatori”

Il CT della Germania, Jurgen Nagelsmann , ha parlato in conferenza stampa soffermandosi su vari temi, tra cui il portiere ter Stegen e la differenza con le scelte nei club.

Queste le sue parole: “Devi essere consapevole che la tua influenza principale è la squadra e non l’allenamento o la tattica in partita. La grande differenza per il club è che la selezione dei calciatori può essere effettuata ogni volta da capo. Il club ha solo quattro periodi di trasferimento. Quindi porti tre o quattro giocatori per periodo di trasferimento. Questa è la differenza rispetto all’associazione, dove teoricamente potrei selezionare 20 nuovi giocatori ogni volta. Ma è per questo che cerchiamo sempre di introdurre nuovi personaggi”

Ter Stegen? “Contro l’Ungheria ha fatto molto bene, è un giocatore molto importante per noi. Ha una responsabilità speciale per noi. Le dichiarazioni da lui rilasciate sono comprensibili e legittime. La conversazione che io e Krone abbiamo avuto con lui a marzo non è stata particolarmente piacevole, ma ha rispettato la decisione. Spero che rimanga in salute e che giochi un buon Mondiale per noi tra due anni”.

Foto: sito Germania