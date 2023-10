Nagelsmann sul ritorno di Hummels in Nazionale: “Sa trasferire le idee dell’allenatore ai compagni”

Julian Nagelsmann, nuovo commissario tecnico della Germania, ha portato subito una ventata di novità al suo primo giro di convocazioni per la Mannschaft. Tra queste c’è senza dubbio il ritorno del difensore Hummels: “È tornato in Nazionale per le sue recenti prestazioni innanzitutto e poi perché è molto bravo a dirigere il gioco e i compagni in campo, a trasferire le idee dell’allenatore. Anche nel Dortmund parla molto per aiutare gli altri, abbiamo bisogno di giocatori che si prendano queste responsabilità. E poi da lui abbiamo ricevuto feedback molto positivi, ora è con noi e siamo molto contenti di questo, un po’ come lo era lui al telefono con me”.

Foto: Instagram Hummels