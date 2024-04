Nagelsmann sul futuro: “Ci sono alcune società interessate. Ma non ho niente di pronto da firmare”

Durante l’intervista concessa a RTL, il commissario tecnico della Nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha così parlato di un suo possibile ritorno al Bayern Monaco: “Non ho un’offerta scritta e non ci sono stati contatti. Personalmente sono ancora nella fase in cui penso e valuto quale sarà il mio futuro professionale dopo l’Europeo. Altri club? Penso che ci siano alcune società interessate e alcune offerte che prima o poi potrebbero arrivare, ma al momento non ho niente di pronto da firmare”.

Foto: Twitter Nagelsmann