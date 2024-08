Nagelsmann su Neuer: “Ha plasmato il ruolo del portiere come nessun altro nella storia del calcio”

Manuel Neuer ha annunciato oggi la sua intenzione di concludere la lunga avventura nella nazionale tedesca. Dopo 124 partite e oltre 15 anni tra i pali della Germania, la stella del Bayern lascia ovviamente un grande vuoto, come ha sottolineato anche il CT Julian Naglesmann: “Anche se posso capire la decisione di Manu e le sue motivazioni, il suo addio è una grande perdita, sia dal punto di vista sportivo che personale.

Manu ha plasmato il ruolo del portiere come nessun altro nella storia del calcio. Con le sue parate, le sue uscite, la capacità di impostare e il suo carisma, è stato più di un semplice supporto per la nazionale per quasi un decennio e mezzo. Le sue capacità sono state un fattore cruciale per supportare l’idea di come vogliamo giocare a calcio. Manu era ed è un grande atleta e un bravo ragazzo. Mi è piaciuto spesso parlare con lui e sono felice di poter continuare a farlo in futuro. Ci mancherà in nazionale”.

Foto: Instagram Neuer