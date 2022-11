Nagelsmann: “Siamo soddisfatti. Non era facile vincere 6 gare su 6. L’Inter? Se ha superato il turno può arrivare fino in fondo”

Julian Nagelsmann tecnico del Bayern Monaco, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo avuto momenti fortunati, anche a Milano poteva essere più difficile. Alla fine siamo stati la miglior squadra di questo gruppo, segnando tanti gol e subendone pochi. Non era semplice vincere 6 gare su 6 e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Dobbiamo continuare così”.

L’Inter può puntare alla vittoria della Champions?

“Sì e lo stesso vale per noi. Nella fase a eliminazione diretta è importante mantenere un livello alto in entrambe le partite. Quando passi un gruppo così duro puoi essere tra le favorite per vincere”.

Foto: twitter personale