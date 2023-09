Nagelsmann sempre più vicino alla panchina della Germania

Julian Nagelsmann è sempre più vicino alla panchina della Germania. È lui il prescelto, da giorni, per raccogliere l’eredità tecnica di Flick che ha perso il posto dopo la recente sconfitta in amichevole con il Giappone. Secondo quanto raccontato dalla Bild, mancano gli ultimi dettagli per uno stipendio mensile di circa 400 mila euro. La Federazione tedesca ha voluto stringere i tempi per avere una guida in vista di Euro2024.

Foto: Twitter Nagelsmann