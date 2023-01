Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato anche del rientro di Sadio Mané, alle prese con l’infortunio che gli ha impedito di partecipare al Mondiale in Qatar: “Sta recuperando. Se tutto va bene, potrà esserci contro il Paris Saint-Germain in Champions League”.

Foto: sito Bayern