Nagelsmann: “Se giochiamo come oggi, non passeremo il turno con il PSG”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato a La Bild dopo la vittoria per 3-0 contro il Bochum, una prova che però non ha soddisfatto il tecnico tedesco: “Ok i 3 punti, ma giocare così martedì contro il PSG non basterà per passare il turno. Se giochiamo a tutto gas riusciamo ad esprimere un gioco divertente, portiamo entusiasmo e vinciamo anche 4 o 5-0, ma ora non abbiamo un grande flusso, siamo avanti di un punto in Bundesliga e dobbiamo fare una partita eccezionale a Parigi perché loro sono una squadra di classe mondiale. Abbiamo avuto sei minuti buoni all’inizio, poi siamo stati brutti fino al 60esimo minuto e di nuovo bene dal 60esimo minuto”.

Foto: twitter personale