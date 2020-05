Nagelsmann sbotta contro le gare ravvicinate: “Che calendario di m***a che ci è capitato!

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara pareggiata contro l’Hertha Berlino, Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia, ha sbottato per il numero di partite troppo ravvicinate: “Per noi è stato complicato entrare in partita, il che è normale visto che era la prima ‘settimana all’inglese’ che abbiamo vissuto dopo mesi. Per l’Hertha non è stato così, perchè loro hanno avuto a disposizione quattro giorni di pausa. Non capisco come siano state decise le date delle partite, loro giocano venerdì, noi domenica e poi ci sfidiamo il mercoledì. Ci è toccato di nuovo un calendario davvero di m***a. Lo abbiamo fatto presente alla riunione della lega calcio, ma non interessava a nessuno. Non sono soddisfatto, è colpa nostra. Dobbiamo migliorare, non è possibile partire sempre andando in svantaggio. A inizio partita difendevamo come una squadra di ragazzini. E siamo frustrati.”

Foto: Kicker