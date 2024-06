Nagelsmann: “Sané ha un problema all’osso pubico. Gundogan? La gente maligna”

Julian Nagelsmann, CT della Germania, ha parlato a DFB nel post-partita contro l’Ucraina.

Queste le sue parole: “Ovviamente preferirei vincere. Ma la cosa più importante è che vorrei vedere una squadra che vuole vincere. Oggi volevamo vincere e lo abbiamo dimostrato. In entrambi i tempi siamo stati forti per 20 minuti. Se fossimo riusciti a fare l’1-0, sarebbe seguito un secondo o un terzo gol”.

Sané ha saltato la partita: ““Deve allenarsi questa settimana e giocare contro la Grecia. Non ha più il ritmo partita con la Nazionale. Non potrà giocare tutti i 90 minuti in ogni partita, è stato quasi del tutto escluso a causa dei problemi all’osso pubico. Ha sicuramente la possibilità di guadagnarsi un posto nella formazione titolare. Ma deve allenarsi e giocherà contro la Grecia”.

Quanto è importante per la squadra avere successo contro la Grecia?

“Bisogna saper distinguere tra gli elementi emotivi e quelli contestuali. La partita del 14 giugno è quella più importante (la gara inaugurale contro la Scozia a Monaco di Baviera, ndr). Tuttavia, le vittorie sono meglio dei pareggi o delle sconfitte. Andremo a giocare contro la Grecia con l’intenzione di vincere”.

Su Gundogan: “C’è molta gente che sta speculando e maligna, su molte cose in questo momento. Ilkay ha giocato bene. Ha avuto molti minuti in questa stagione. Abbiamo bisogno di lui per il torneo, perché può davvero aiutare a dare ritmo al nostro gioco. Fornisce calma e struttura ed è un giocatore che può rappresentare una minaccia in porta”.

Foto: sito Germania