Nagelsmann: “Sané ha avuto un problema alla caviglia ma sembra a posto. Mané? Deve mettere minuti nelle gambe”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro lo Stoccarda e con il PSG in Champions.

Queste le sue parole: “Sané come sta? Proverà oggi, ha avuto un piccolo infortunio alla caviglia. Sembra a posto, il gonfiore è quasi scomparso nella giornata di ieri. Prima farà i test e se andranno bene, farà l’allenamento finale. Mané? Cercheremo di dargli più tempo per giocare. E’ stato un grave infortunio. Ha buone statistiche quando si tratta di resistenza. Non abbiamo però discusso nel dettaglio il piano contro il PSG”.