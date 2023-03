Nagelsmann rivela: “Cancelo non si allenava bene. Abbiamo parlato e da lì è cambiato tutto”

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato di Joao Cancelo alla vigilia della sfida di campionato contro l’Augsburg: “Da ora avrà la possibilità di partire titolare. Non è stato così attento in allenamento perché perché non gli piaceva molto la situazione in cui si trovava. In una in particolare non si è comportato come avrei voluto, ma ho avuto una bella chiacchierata e credo gli sarà davvero utile. Da lì si è allenato bene e ha voglia di tornare in campo. Sono abbastanza fiducioso che mostrerà quello che ha fatto in allenamento”.

Foto: Nagelsmann Twitter