Nagelsmann: “Rimonta scudetto? Perché no, già è successo in passato. Molto dipenderà dal Bayern”

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia ha così parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di Bundesliga contro l’Hoffeinheim, che potrebbe riportare la squadra della Red Bull a -2 dal Bayern capolista: “Nessun dubbio, i tre punti di domani sera sarebbero importanti per mettere un po’ di pressione in cima alla classifica. Una vittoria potrebbe portare un piccolo vantaggio psicologico. Rimonta? E’ successo solo una volta: nel 2001 anche il Bayer Leverkusen era in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Alla fine, il BVB è diventato campione di Germania. Vogliamo fare il nostro lavoro. Ovviamente vogliamo ancora vincere il titolo, ma ciò significherebbe che la squadra di Hansi Flick dovrebbe perdere altre due partite e dovremmo vincerle tutte. La strada da percorrere è molto lunga. Faremo un tentativo e vediamo cosa succede alla fine”.

Foto: Kikcer