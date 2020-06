Nagelsmann: “Prima di allenare una Nazionale devo vincere dei titoli. Potrei andare in Premier…”

Intervenuto in conferenza stampa, Julian Nagelsmann, tecnico del RB Lipsia, ha parlato del suo futuro: “Allenare la Nazionale= In linea di principio, è un lavoro che posso immaginare, è un grande onore essere l’allenatore Nazionale. Ma mi resta ancora un po ‘di tempo e voglio essere in campo tutti i giorni e godermi il calcio da allenatore di un club. Inoltre, devo vincere più titoli e più risultati. Se mi facessero una buona offerta, mi sposterei anche in Premier League.”

Foto: Kicker