Nagelsmann: “Prestazione che ci dà fiducia. Werner è imprevedibile”

Al termine della gara dominata contro il Magonza, il tecnico del Lipsia, Julien Nagelsmann, ha commentato la prestazione della sua squadra: “Non era psicologicamente facile venire qui a vincere dopo l’8-0 dell’andata. Avevamo almeno l’11% di possibilità di perdere oggi, che non è così male contro un avversario che sta così in basso in classifica. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro. E’ stata una prestazione che ci ha dato molta fiducia. Mi è piaciuto molto non solo il risultato, ma anche il modo in cui si è manifestato. Werner ora fa bene non solo come ala, ma come numero 10. Il suo ritmo lo rende più imprevedibile e più difficile da marcare per i suoi avversari.”

Foto: Kicker