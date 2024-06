Nagelsmann: “Pressione di dover vincere? Siamo tranquilli. Fullkrug ha un ruolo importante”

Julian Nagelsmann, ct della Nazionale tedesca, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Danimarca valido per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Queste le sue parole: “Rudiger è molto importante. Il nostro dipartimento medico fa tutto. L’allenamento di oggi è stato buono. Al momento sembra che sia in forma. Se non succede nulla, può giocare domani”.

Il tabellone del torneo? “Penso che sulla carta l’altra parte del tabellone sia un po’ più semplice. Ma nell’altra metà ci sono squadre che hanno giocato meglio di alcune favorite”.

Pressione speciale per la sua squadra? “Sono ancora completamente rilassato, siamo ben preparati. Siamo ben preparati a tutto. Se puoi dirlo, puoi andare a letto in tutta tranquillità. So cosa può ottenere la squadra. I ragazzi entrano in partita bene. E alla fine spero di poter soddisfare le grandi aspettative della Repubblica Federale”.

A proposito dell’allenatore danese Hjulmand? “L’ho incontrato l’ultima volta al workshop di Düsseldorf. È un allenatore brillante. Come persona è super educato, gli ho parlato di calcio. Non vedo l’ora di vederlo domani. Gli auguro buona fortuna per domani, ma voglio vincere”.

Fullkrug? “Il suo ruolo è stato importante perché ha segnato gol. Servono giocatori che possano partire titolari e servono giocatori che possano entrare dalla panchina. Non è sempre solo una questione di chi inizia. Riguarda anche le alternative. E abbiamo queste alternative che possono portare energia anche dalla banca. Ho preso la mia decisione per domani, ma non lo dirò”.

Havertz o Füllkrug? “Non seguo per niente la discussione. Noi siamo la squadra degli allenatori e decidiamo chi gioca. Domani sera, alle 21, non prima. Neanche io fornisco alcuna informazione. Non leggo niente, ho abbastanza da fare. Abbiamo abbastanza esperienza nel team di allenatori, anche senza seguire la discussione, per trovare una buona soluzione per domani”.

Foto: sito Germania