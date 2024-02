Nagelsmann: “Non ho ancora pensato di andare in panchina per la Nations League a settembre. Il mio contratto scade dopo gli Europei”

Il Ct della nazionale tedesca Julian Nagelsmann ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Sky Sport De. Questo il suo commento sui sorteggi di Nations League, andati in scena ieri a Parigi, che hanno visto la selezione teutonica capitare nel girone A3 assieme a Olanda, Ungheria e Bosnia-Erzegovina: “Non ho ancora pensato di andare in panchina per la Nations League a settembre, considerato che il mio contratto scade dopo gli Europei. Ho detto fin dall’inizio del mio mandato che l’obiettivo erano gli Europei.

Poi vedremo se sarò ancora l’allenatore. Se così sarà, ci prepareremo bene e cercheremo di ottenere il maggior numero di vittorie nel girone. Vogliamo fare un buon euro e poi vedremo cosa succede.”

Foto: Twitter Nagelsmann