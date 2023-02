Nagelsmann: “Mané torna a disposizione domani. E’ in buone condizioni”

Il Bayern Monaco riabbraccia Sadio Mané. L’attaccante senegalese, che si era infortunato prima del Mondiale, torna a disposizione del Bayern per la sfida contro il Borussia Monchengladbach.

A confermarlo, il tecnico Julian Nagelsmann in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “Mané ritorna domani, è in ottima forma e sta procedendo tutto bene. In teoria può tornare a giocare dopo una settimana di allenamento collettivo”.

Foto: Instagram Mané