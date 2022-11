Nagelsmann: “Lucas Hernandez è guarito ed è convocato”

Come ha spiegato Julian Nagelsmann in conferenza, ha parlato così del difensore: “Lucas Hernandez non sarà titolare contro l’Hertha Berlino, ma potrebbe entrare a partita in corso”. Il difensore del Bayern Monaco sembra aver finalmente risolto il problema all’adduttore, che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese e mezzo. Bella notizia anche per la nazionale francese in vista delle convocazioni per il Mondiale in Qatar.

Foto: Instagram Lucas Hernandez