Nagelsmann: “L’Inter agli ottavi non è una sorpresa. È una squadra fortissima”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha così commentato la qualificazione agli ottavi dei nerazzurri: “Per me non è una sorpresa, devo essere sincero. La squadra nerazzurra è fortissima, così come il Barcellona, alla fine sono i dettagli che decidono. Noi siamo stati un po’ fortunati col Barcellona, se avessero segnato prima loro ci avrebbero anche potuto battere. Però nella fase a gironi non ci sono tante partite. L’Inter è molto forte, ha giocatori fantastici, non sono sorpreso“.

Foto: Twitter Nagelsmann