Nagelsmann: “La pressione non sarà un fattore decisivo”

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato ai microfoni in conferenza stampa presentando la sfida odierna contro il Paris Saint-Germain. Queste le dichiarazioni del tecnico prima della sfida in Champions League: “La pressione non sarà un fattore decisivo, vincerà chi è in forma e chi gioca meglio. Le altre gare, i precedenti, non contano. Ogni partita di Champions è qualcosa di speciale. Una finale come detto da Tuchel? Sì, vogliamo far vivere al Psg una finale. Tuchel ama cambiare strategia, domani dovremo stare attenti.”

Foto: twitter uff Lipsia