Nagelsmann: “Hernandez starà fuori a lungo. Coman rientrerà la prossima settimana”

Julian Nagelsmann ha fatto il punto della situazione in casa Bayern alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Rifletto sulle cose che posso fare meglio e cerco di fare meglio il giorno successivo. Alla fine, voglio vincere la Bundesliga e anche andare lontano in DFB-Pokal e Champions League. Infortuni? Lucas Hernandez , King Coman e Sarr sono out. Il resto è disponibile. King rientrerà con la squadra la prossima settimana. Non so se sarà disponibile per Plzeň o Dortmund. Lucas starà fuori ancora a lungo”.

Foto: twitter personale