Nagelsmann: “Gravenberch è triste di non giocare tanto. Ma presto diventerà uno dei migliori al mondo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha parlato anche dello scarso minutaggio riservato a Ryan Gravenberch: “Gravenberch ovviamente è triste di non giocare tanto, ma non è arrabbiato. Presto diventerà uno dei migliori al mondo”.

Foto: Twitter Bayern