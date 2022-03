Nagelsmann: “Grandi aspettative contro il Salisburgo. Neuer arruolabile”

Non solo Liverpool-Inter nel primo giorno dedicato al ritorno degli ottavi di finale di Champions League: in Baviera, infatti, il Bayern Monaco scenderà in campo contro il Salisburgo dopo il pareggio sorprendente per 1-1 in Austria. Nagelsmann, nel frattempo, è intervenuto in conferenza per presentare la partita: “È una sfida speciale, abbiamo grandi aspettative: spero arrivi una bella gara e sono fiducioso. Tutti i giocatori, qui, sanno quanto sia importante per noi. Loro difenderanno alti, sono certo: hanno dei giocatori fuori per Covid, sembravano stanchi alla fine dell’andata e per questo so che porteranno la gara per le lunghe”.

Su Neuer: “Può giocare: il suo ginocchio non dà più problemi, siamo felici perché sappiamo quanto sia importante per noi“.

Foto: Twitter Nagelsmann