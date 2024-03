Nagelsmann: “Gerarchie in porta? No, agli Europei il titolare sarà Neuer”

Julian Nagelsmann, CT della Nazionale tedesca, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulle eventuali gerarchie in porta agli Europei.

Queste le sue parole: “Per ora non cambia nulla, Neuer sarà il titolare. Abbiamo parlato con tutti i giocatori e preso le nostre decisioni. Purtroppo Manuel si è infortunato, ma si tratta solo di un infortunio muscolare e non dovrà restare fuori a lungo. Neuer ha giocato in maniera continua ultimamente, sia in Champions League sia in Bundesliga, gli infortuni muscolari accadono, ma non c’è preoccupazione. Ora giocherà Marc, ma sa che a giugno potrebbe giocare meno”.

