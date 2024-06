Nagelsmann: “Felici che Fullkrug sia tornato. Sané? E’ un’opzione domani”

Julian Nagelsmann, ct della Nazionale tedesca, ha presentato l’ultima amichevole di domani contro la Grecia, prima dell’Europeo. Il ct ha parlato ai canali ufficiali della DFB, diversi i temi trattati da Fullkrug e Havertz fino a Sané. Ecco le sue dichiarazioni:

“Vogliamo vincere. È difficile prevedere quale avversario affronteremo perché hanno cambiato allenatore. È un peccato perché non possiamo prepararci al 100%, ma può anche essere un’opportunità. Abbiamo preparato qualcosa e stiamo lavorando su un’idea”. Sulla questione attaccante: “Siamo felici che Fülle (Fullkrug, ndr) sia tornato. È un bene avere di nuovo un attaccante di razza in squadra. I ruoli sono chiaramente assegnati. Quando Kai (Havertz, ndr) si esibisce, è un po’ più avanti. Deve fare il suo dovere. Fülle avrà il suo tempo di gioco e fornirà gol e furore”. Su Sané: “Leroy è un’opzione domani, ha fatto due sessioni di allenamento complete. Ora ha trovato un buon percorso. Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che non sarà in grado di iniziare tutte le partite dall’inizio. Domani dovrà avere qualche minuto per entrare in ritmo”. Su Kroos:” Ho avuto l’idea di nominarlo molto presto. Lo vedo come un giocatore molto piacevole e riflessivo. Gli ha fatto piacere che io abbia pensato di riportarlo in patria. Tuttavia, non è l’unico salvatore”.

Foto: sito Federazione tedesca