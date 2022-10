Nagelsmann: “Eravamo in pieno controllo. Non c’erano i presupposti per una rimonta del Borussia. C’è amarezza”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern, mastica amaro dopo la clamorosa rimonta subita dal Borussia Dortmund, che sotto 2-0, rimonta i bavaresi al 95′.

Queste le sue parole: “I ragazzi hanno fatto bene, anche se l’inizio non è stato dei migliori. Poi però ci siamo sciolti, facendo meglio soprattutto nella ripresa. Abbiamo controllato di più il gioco, e non avevo la sensazione che il Borussia potesse tornare in partita. Avessimo segnato il terzo gol, la partita si sarebbe chiusa, e invece abbiamo sprecato un paio di occasioni. Abbiamo subito un gol da una situazione apparentemente innocua, e in occasione del 2-2 Schlotterbeck ha avuto troppa libertà sulla fascia”.

Foto: twitter Bayern