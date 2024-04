Nagelsmann elogia il Bayer Leverkusen: “Squadra con una grande unità e carattere. C’è l’impronta di Xabi Alonso”

Il commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, ha parlato ai canali ufficiali della Federazione, soffermandosi sui complimenti al Bayer Leverkusen campione di Germania.

Queste le sue parole: “Congratulazioni alla squadra, allo staff tecnico e al club intero per aver vinto il primo campionato della loro storia. C’è una chiara firma di Xabi Alonso, i giocatori agiscono come una sola unità, tatticamente sono disciplinati e forti nei contrasti, ma allo stesso tempo risultano imprevedibili, creativi e desiderosi di fare le giocate”.

Prosegue e conclude quindi Nagelsmann: “Le prestazioni del Bayer Leverkusen raccontano l’importanza di avere un giusto mix tra qualità e mentalità. Sono particolarmente felice che i giocatori della nostra Nazionale abbiano avuto un ruolo importante in questo trionfo, di sicuro sarà loro un’ispirazione in vista degli Europei di quest’estate. Non può che essere positivo per noi…”.

Foto: twitter personale