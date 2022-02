Nagelsmann: “È stato un sollievo pareggiare. Ultimamente facciamo troppi regali”

Brutta prova del Bayern in Austria, che non è andato oltre un pari. Insoddisfatto anche Julian Nagelsmann in conferenza stampa: “È stato un sollievo pareggiare, un risultato meritato per il secondo tempo che abbiamo fatto. Loro hanno provato a giocare in contropiede e molte volte ci hanno messo in difficoltà, creando opportunità grazie alle nostre palle perse. Sono stati pericolosi, dobbiamo imparare a difendere meglio. Nel corso della partita però abbiamo meritato il pareggio. Sono un po’ arrabbiato ultimamente, ci sono alcune situazioni che regaliamo”.

FOTO: Kikcer