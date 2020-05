Nagelsmann e la falsa ripartenza del Lipsia: “Sprecato troppo, a porta vuota bisogna segnare”

Nel giorno del ritorno in campo della Bundesliga, il Lipsia perde due punti pesanti non andando oltre l’1-1 in casa contro il Friburgo, scivolando a -3 dal Borussia Dortmund e a -4 dal Bayern Monaco capolista, che domani giocherà a Berlino con l’Union. Il tecnico Nagelsmann, dopo il match ha parlato così in conferenza stampa: “Ho contato 6-7 palle gol clamorose. Di fronte alla porta vuota bisogna semplicemente segnare. Il gol di Gulde? Non era voluto. Il pallone gli è sbattuto sul tacco. Credo sia stato fortunato. Mi sarebbe piaciuto ottenere i tre punti, ma ci sono ancora otto partite davanti a noi”, le parole dell’allenatore del Lipsia.

Foto: Kicker