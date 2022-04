Nagelsmann: “Dopo l’eliminazione ho ricevuto 450 minacce di morte”

Tra i diversi temi toccati quest’oggi in conferenza stampa da Julian Nagelsmann, oltre le sensazioni espresse su Robert Lewandowski, c’è stato anche spazio per il triste aggiornamento sui messaggi ricevuti dal tecnico del Bayern Monaco dopo l’eliminazione arrivata in Champions League arrivata per mano del Villarreal: “Posso convivere abbastanza bene con le critiche di Karl Heinz Rummenigge, ma forse non così bene con le 450 minacce di morte su Instagram. In realtà accade dopo ogni partita, indipendentemente dal fatto che vinciamo o perdiamo. Minacciano anche mia madre – riporta fanpage – che non ha nulla a che fare con il calcio. È un po’ folle. Non me ne frega un cazzo. Le persone possono scrivere quello che vogliono“.

Foto: Twitter Nagelsmann