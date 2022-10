Nagelsmann: “Contro il Dortmund non ci sarà Muller. Rientrano Kimmich e Coman”

In Bundesliga è tutto pronto per il match più affascinante in terra tedesca e che ha caratterizzato le ultime stagioni. Borussia Dortmund-Bayern Monaco (domani ore 18:30) è alle porte ma i bavaresi dovranno fare i conti con qualche assenza non di poco conto. Lo stesso tecnico Julian Nagelsmann, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione: “Thomas Muller non sarà tra i convocati per la sfida di domani; il trequartista tedesco, positivo al coronavirus, presenta ancora dei sintomi. Torna Joshua Kimmich insieme a Kingsley Coman. Su quest’ultimo si è soffermato il tecnico: “Sta bene, ha resistito bene agli stress test e si è allenato con la squadra. Non può ancora giocare dal 1′ ma può entrare a partita in corso. È pronto e potrebbe essere impiegato per 30-40 minuti”.

Foto: twitter personale