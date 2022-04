Nagelsmann: “Campioni meritatamente, ma la stagione non è stata semplice”

Julian Nagelsmann, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato a seguito della vittoria contro il Borussia Dortmund, che ha consegnato al suo Bayern Monaco il titolo di campione di Germania: “Oggi abbiamo giocato un’ottima partita e direi che siamo diventati campioni meritatamente. Abbiamo mantenuto la giusta concentrazione e grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. In generale comunque la stagione non è stata così semplice, ma sono felice che abbiamo coronato in questo modo il nostro campionato. Certo, uscire contro il Villarreal ci ha ferito. La settimana successiva è stata estremamente triste. Abbiamo comunque giocato un calcio eccezionale nella prima metà della stagione. Il contratto di Lewandowski? Confido nel lavoro di Hasan e Oli (Salihamidžić e Kahn, ndr)“.

Foto: Twitter Nagelsmann