Nagelsmann: “Buona gara, potevamo fare più gol. Se giocheremo sempre così sarà difficile per tutti”

Julian Nagelsmann, allenatore Bayern Monaco, ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 6-1 ottenuta all’esordio in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte.

Queste le sue parole: “Sono molto soddisfatto del primo tempo, abbiamo giocato una buona gara. Nella ripresa loro si sono abbassati, avremmo potuto segnare più gol. Ma nel complesso è stata un’ottima partita. Se giochiamo così sarà difficile per gli altri”.

Foto: twitter personale