Nagelsmann: “Alcuni giocatori del Barça si sentiranno più liberi senza Messi”

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Barcellona, prossimo rivale nei giorni di Champions League, per la prima volta senza Leo Messi.

Queste le sue dichiarazioni: “Hanno perso indubbiamente un grande giocatore, che ha segnato la storia del Barcellona per molti anni, e non solo, influenzando il club sia dentro che fuori dal campo. Ha anche preso decisioni di natura organizzativa, insomma, un vero e proprio simbolo del club. Ma se proprio devo dire un vantaggio, aver perso Messi mi porta a pensare che ci sono giocatori che ora si sentiranno più liberi. Con l’argentino dovevi magari fare di movimenti per favorire i suoi inserimenti, dargli palla in determinato modo, ora invece c’è più libertà per tutti”.

Foto: Instagram personale