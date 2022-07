Nagelsmann: “Addio di Lewandowski? Abbiamo diverse opzioni. Ma dovremo cambiare il nostro stile di gioco”

Julian Nagelsmann, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sports.de, analizzando l’addio di Lewandowski.

Queste le sue parole: “Addio di Lewandowski? Abbiamo diverse opzioni, Mané stesso può essere il sostituto di Lewandowski in attacco. Dovremo cambiare un po’ il nostro stile di gioco, perché abbiamo perso un centravanti in grado di segnare 40 gol a stagione. Allo stesso tempo, però, questa partenza rappresenta una grande sfida e opportunità per tutti gli altri calciatori. Dobbiamo continuare a portare in alto il Bayern anche se è partito Robert”.

Foto: twitter personale