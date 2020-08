Nagelsmann: “Abbiamo perso fiducia. Il Psg è stato superiore, dobbiamo accettarlo”

Nagelsmann, tecnico del Lipsia, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Psg. Queste le parole del tecnico dei tedeschi: “Dobbiamo accettare quello che è successo, abbiamo iniziato bene poi abbiamo perso fiducia. I gol subiti sono arrivati per colpa nostra, anche se loro sono superiori. Volevamo giocare a calcio, a volte capita di giocare male. Il carattere posso essere soddisfatto, i ragazzi c’hanno provato fino all’ultimo. Oggi il Psg è stato più forte, dobbiamo accettarlo. Può capitare di perdere, noi abbiamo fatto una grande partita contro l’Atletico e abbiamo fallito sotto qualche dettaglio. Loro sono stati bene ad adattarsi bene anche a livello tattico. Per noi questa non è una delusione.”

Foto: twitter Lipsia