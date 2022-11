Nagelsman: “Davies ha una rottura della fibra”

Come detto dall’allenatore del Bayern Monaco, Nagelsamann, il giovane terzino canadese, Davies dovrà stare fermo per un infortunio rimediato nella partita contro l’Herta: “Il calciatore ha riscontrato una rottura della fibra che richiede ulteriori esami più specifici.” Davies rischia così anche di non poter partecipare al Mondiale con il Canada, squadra di cui lui è leader tecnico e vocale. Anche ESPN ha sottolineato le preoccupazioni e la gravità dell’infortunio in vista di Qatar.

Foto: Twitter Bayern